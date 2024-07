Hyundaiga sõitvad rallimehed kurdavad Soome ralli eel kehva kiiruse üle

Terve selle hooaja vältel on olnud karm reaalsus, et Hyundai WRC2-klassi jaoks mõeldud auto pole olnud oma ülesannete kõrgusel. Põhjuseks Hyundai poolt algselt lubatud, kuid siis tulemata jäänud uuendused, eelkõige mootori kallal. Soome portaali rallit.fi andmeil on lood suisa nii hullud, et Lindholmi ja Sunineni autole on paigaldatud Soome ralliks kasutatud osasid, et kulusid kokku hoida.

Endine WRC-sõitja Suninen on võistelnud tänavu neljal MM-rallil, kuid pole kogunud ühtegi punkti. Neljast rallist kolm on lõppenud tehnilise rikke tõttu katkestamisega. Lindholmil pole palju paremini läinud, ta on samuti saanud paar katkestamist, parimal juhul on ta olnud WRC2 arvestuses seitsmes.

«Oleks tore positsioonide pärast võidelda, kuid sel nädalavahetusel võib see raske olla. Anname endast parima ja vaatame, kuhu see meid viib,» ütles Lindholm rallit.fi’le.

Lindholmi ennustus kehtib ka Jyväskylä kohta. Skoda ja Toyota ega Citroëni vastu pole mingit võimalust. Isegi M-Sport Ford on neid oma Rally2 autoga edestanud.

Kumbki soomlastest ei saa oma tõelisi mõtteid avalikult välja öelda, sest tööandja suhtes tuleb jääda aupaklikuks.

«Teed on ilusad. Siin oleks tore sõita, kui meie autol oleks hea tempo,» märkis Suninen, kes proovib leida olukorras positiivset. «Rallisõit on endiselt lõbus. Roolis olemist saab nautida, aga must hetk on, kui näed katse lõpus enda aega.»

WRC2-klassis võtavad Soome rallist osa kolm Eesti sõitjat: Georg Linnamäe (Toyota), Robert Virves (Škoda) ja Gregor Jeets (Toyota).