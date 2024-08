Jari-Matti Latvala seisab silmitsi uue väljakutsega

Latvala ja Toyota on tiimijuhi võistlemist põhjendanud sellega, et Latvalal on see hea võimalus automudelit, mida bränd müüb, veelgi sügavamalt tundma õppida.

«Võistlussituatsioonis õpin autot veelgi paremini tundma ja saan veelgi paremini osaleda auto arendamisel,» rääkis Latvala Soome väljaandele Ilta-Sanomat.

Latvala sõidab Soomes põhiklassist aste madalamal asuvas võistluskategoorias. Ta on kiitnud Rally2 klassi sõitjate taset ja maininud, et sihib selles võidusõiduklassis esiviisikut.

«Tuleb tunnistada, et väike ärevus on tunda. Kui vaadata Rally2 sõitjate kiirust Läti MM-rallil, siis see kiirus paneb muidugi mõtlema,» nentis Latvala.

«See ei ole hirmus, kuidas sa pead teadma, kuidas valmistuda selleks, kui su kiirus ei ole väga hea. Selleks tuleb vaimselt valmis olla,» lisas ta.

Latvala nimetas enda suurimateks konkurentideks Rally2 klassis Oliver Solbergi, Mikko Heikkilä, Roope Korhoneni ja Lauri Joona.

Rally1 auto, millega Latvala eelmisel aastal Soome MM-rallil sõitis, omab üle 500 hobujõu, Rally2 auto aga umbes 290 hobujõudu.

«Mul on alati olnud kergem sõita suure võimsusega autoga. Nüüd sõidame autoga, millel pole nii palju jõudu. Rally2 autoga ei saa väga lihtsalt olukordi parandada ja päästa, see on minu jaoks kuidagi mitte nii tavapärane asi,» ütles Latvala.

Latvala võitis sõitjakarjääri jooksul kokku 18 MM-etappi. Tema tipptasemel sõitjakarjäär sai läbi pärast 2019. aasta hooaega.