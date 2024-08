Ralf Schumacher: tahtsin elada normaalset elu

Sõitja on sellel teemal vaikinud, kuid nüüd avaldas ta oma mõtteid Saksa vormeliajakirjaniku Perter Hardenackeni podcastis, vahendas Bild.

Endine F1 piloot ütles, et selle taga polnud suurt agendat. Schumacher avalikustas oma suhte enda ja oma partneri pärast.

«Tulin sellega välja täiesti omakasupüüdlikel põhjustel. Tahtsin näidata, kes on mu partner, et saaksin elada normaalset elu», ütles Schumacher podcastis.

«Ma ei oodanud, et saan nii palju positiivset tagasisidet. Samuti ei oodanud ma, et inimesed oleksid sellest teemast nii huvitatud või et sellest nii palju kirjutatakse,» rääkis ta.