Kalle Rovanperäl pole seoses virtuaalsete šikaanidega hea tunne

«Ilm ei tohiks meie tööd kohutavalt mõjutada. Muidugi, ilm on märg, ei ole meie stardipositisoon nii kasulik, kui see oleks olnud kuival. Tingimused märjal teel peaksid olema kõigile üsna ühesugused,» ütles Toyota piloot Rovanperä.

Virtuaalse šikaani põhjuseks on see, et Rally1 autode keskmine kiirus tahetakse sellega kontrolli all hoida.