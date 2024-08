Kas Ogier sõidab tiitlile või mitte? Soomes selgub!

Ogier kaotab sõitjate meistrivõistluste tabelis liidrile Thierry Neuville'ile 28 punktiga. Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala sooviks, et prantslane osaleks kõigil ülejäänud etappidel sel hooajal. DirtFishile antud intervjuus rääkis Ogier, et ta mõtleb Latvala soovi peale. Pärast Soome rallit saab selgeks, kas Ogier osaleb hooaja viimasel kolmel etapil või mitte.

«See ei olnud ilmselgelt eesmärk, mille ma enne hooaega seadsin,» ütles Ogier sõitjate meistritiitli kohta. «28 punkti on ikkagi suur vahe. Aga ma olen aus, et kui võimalus tekib, siis ma võitlen tiitli eest. Loomulikult võitlen selle eest ka siis, kui see on aasta lõpu poole eesmärgiks saanud. Ma keskendun ühele rallile korraga. Praegu võin kinnitada, et mul kõik rallid ei ole aasta lõpuni veel planeeritud.»