Hyundai sai trahvi: Tänaku autoga sõitnud mehaanik ületas kiirust 72 km/h

Kohtunike otsusest selgub, et eile õhtul fikseeris Safety Tracking seade auto kiiruseks 172 km/h piirkonnas, kus piirkiirus on 100 km/h. Kohtunikud kutsusid kokku Hyundai meeskonna esindaja Tolga Ozakinci ning juhtivinseneri Jan De Jongiga, et viimased olukorrale selgust tooksid.