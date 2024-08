FOTO Tänak tegi Soomes karmi avarii

Nii palju on teada, et nii Tänak kui ka kaardilugeja Martin Järveoja said turvaliselt autost välja. RallyTV andmetel on meedikud kontrollimas eestlaste tervist. Soome ralliraadio teatel tulid Tänak ja Järveoja ise autost välja, aga Järveoja kurtis seljavalu üle.