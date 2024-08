Jürgen Ligi rääkis Kanal 2 ja Postimehe «Olümpiastuudios», et sportlik vorm on tal viimastel aegadel kehv olnud, kuid hakkab nüüd paranema. «Kehvast seisut üles ronimine on tegelikult üsna inspireeriv asi,» tõdes ta.

Küsimusele, kumb on lihtsam - kas teha läbi Ironmani võistlus või hoida korras Eesti rahaasjad, vastas Ligi, et mõlemad on võimalikud, aga ilmselt Ironman on siiski lihtsam.