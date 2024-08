Soome MM-ralli toob seksitöötajatele piraka leiva

Soome uudisteagentuur Yle suhtles Soome MM-ralli eel anonüümseks jääda soovinud seksitöötajatega, kes kõik tunnistasid, et ralli on neile tööd juurde toonud.

«Tegin internetis enda reisiplaani kohta teadaande ja päringud hakkasid tulema juba samal päeval. Tavaliselt on nädalavahetustel kontakte kümmekond, kuid ralliga seoses tuli vähemalt 40 sooviavaldust,» ütles üks seksitöötaja.

Ka kliendibaas on tema väitel suurüritustel teistsugune kui igapäevaelus.

«Festivalide ajal tulevad sõnumid ja telefonikõned eelkõige lõbusas meeleolus noortelt, kellel tekib õhtu lõpuks mõte, et oleks tore nii-öelda hullama minna,» lisas anonüümseks soovida jäänud seksitöötaja.

Tavaliselt on tema kliendid aga keskealised.

Olgu lisatud, et antud persoon alkoholi- ega narkojoobes kliente ei teeninda.

Töömahu suurenemist on märganud ka teine seksitöötaja, kelle sõnul on suurürituste ajaks teise kohta kolimine tema jaoks potentsiaalne viis rohkelt raha teenida.

Soome politsei sõnul on loogiline, et suured avalikud üritused toovad kaasa ka seksiteenuste müügimahtude suurenemise ja probleemist ollakse teadlik. Politsei sõnul jälgivad nad olukorda ja on valmis seaduserikkujaid karistama.