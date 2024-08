Hyundai ei langeta Tänakut teiseks numbriks. Veel

Teadupärast lõppes Tänaku ja kaardilugeja Martin Järveoja Soome ralli juba kolmandal katsel, kui suurel kiirusel sõideti teelt välja vastu puud ja Järveoja pidi ettevaatusabinõuna veetma öö haiglavoodis.

Nüüdseks on eestlased jõudnud tagasi koju, kuid konkurendid rallivad Soomes veel edasi. See tähendab vaid seda, et Neuville suurendab oma edumaad punktitabelis veelgi. Kui enne Soomet kaotas Tänak belglasele kaheksa punktiga, siis laupäeva õhtuse punktisaagi andmeil on Neuville eest rebinud 21 punktiga. Ning kõikide märkide järgi tema punktisaak pühapäeval veel kasvab.

Oluline muutuja on ka kaheksakordne maailmameister Sébastien Ogier, kellest saab nüüd Neuville’i lähim jälitaja. Eriti olukorras, kus Soome ralli eelviimasel katsel katkestas liidrikohalt Kalle Rovanperä. Nii teenib Ogier Soomest korraliku punktisaagi.

Abiteboul andis hooaja alguses mõista, et kui punktiseis seda nõuab, siis pannakse tiimisiseselt paika nö esimene ja teine sõitja. Seni on Neuville ja Tänak võinud teineteise vastu võidu sõita. Laupäeva õhtul antud intervjuus andis prantslane mõista, et vähemalt Kreeka MM-etapil belglast veel eestlasele eelistama ei hakata.

«Pole välistatud, et selline olukord tuleb. Aga sel juhul peavad tiimikäsklused tõesti vajalikud olema. Kui punktitabel seda nõuab, siis jääme aasta alguses antud lubadusele truuks. Kuid me ei ole veel nii kaugel,» selgitas Abiteboul Belgia ringhäälingule RTBF.

Peale Tänaku katkestas Soome ralli ka Esapekka Lappi, kes küll saab pühapäeval punktide eest võidelda. Abitebouli sõnul on käimasoleva ralli olnud tiimile väga karm. «See on olnud löök näkku. Teadsime, et selliste rallide jada on meie stardipositsiooni arvestades riskantne.

Vaatame, kus oleme pühapäevaks, kuid kahe MM-tiitli võitmine jääb igal juhul meie eesmärgiks,» vihjas Abiteboul. Nüüd võime juba öelda, et Hyundai püsib kindlalt mängus, sest Toyota kaks sõitjat – Rovanperä ja ka 19. katsel katkestanud Elfyn Evans Soomest punktilisa ei teeni.