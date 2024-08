PM PARIISIS Rasmus Mägi: olen ise lati kõrgele seadnud, tahan sealt üle saada

Kuidas võistlusareen Stade de France tundub? Meeldib? Sobib?

Ei tea, sest pole suurel areenil veel käinud. Tribüünil küll. Kaheksa aastat tagasi võistelnud ka. Aga siis oli olukord veidi teine. Kuuldavasti on rada kiire. Mingid protsendid kusagil on välja toodud, aga jällegi… Liiga täpselt ei tea. Ja suurt üllatust, ma arvan, et pole. Pigem on rada kiire, publikut palju, areen on suur. Tundub võimas.

Kuidas uus, vahejooksuga võistlussüsteem tundub?

Kõik jooksjad saavad vähemalt kaks korda joosta, see on asja positiivne pool. Aga arvan, et see teeb eeljooksu veel kiiremaks. Okei, varane kellaaeg mängib rolli, aga vaadates konkurentsi tihedust ja arvu, kes saavad eeljooksust otse poolfinaali, siis ega piiri polegi võimalik kusagile tõmmata. On väga palju kiireid jooksjaid.

Tippe teame, aga finaali ehk kaheksa hulka pääsemine läheb väga tihedaks. Kes on see meie jaoks tundmatu Katari mees Ismail Abakar? Kas ühekordne üllataja või tegija?

Noh, aeg alla 48 sekundi viitab sellele, et tegemist peab olema korraliku jooksjaga. Mina tean nii palju, et olen mõned aastad laagrites näinud. Tema treener on lõuna-aafriklane [Hennie Kotze], kes mulle teadaolevalt on treeninud kõige rohkem jooksjaid alla 48 sekundi.