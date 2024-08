Laskejooksust rullsuusatamiseni ehk viis fakti suvebiatlonist

Esimesed rahvusvahelise laskesuusaliidu IBU suvebiatloni maailmameistrivõistlused peeti 1996. aastal Austrias Hochfilzenis, kus võisteldi laskejooksus, mis tähendas, et sportlased jooksid rajal ilma relvata. Relvad olid asetatud lasketiirus asuvatele püramiididele. Tiiru saabudes võtsid sportlased relva, sooritasid lasud ning asetasid hiljem relva püramiidile tagasi.

Toona maailmameistriks kroonitud Aleksei Kobelev on hiljem meenutanud, et Hochfilzeni võistlus toimus väga rasketes tingimustes. Nimelt oli võistluse ajal ja sellele eelnenud päevadel nõnda palju vihma sadanud, et rada oli meeletult mudane. Üks tema konkurent kaotas finiši eelsel tõusul oma jalanõu pori sisse ära ning pidi ilma selleta finišijoone ületama.