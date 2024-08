Neuville ei kanna Tänakut maha

«Me suurendasime enda eduseisu üldarvestuses, nüüd on meil Sébastien Ogier' ees edu 27 punkti. See on meie jaoks väga hea. Aga kui vaadata üldiselt, siis oli meil tõuse ja mõõnu. Toyotad olid kogu nädalavahetuse teistest üle. See on esimene kord sel hooajal, kui erinevate tootjate vahel on suured erinevused, eriti esimesel päeval vihmaga,» analüüsis Thierry Neuville.

«See nädalavahetus kogesime me palju erinevaid emotsioone. Lõpuks me naeratasime ja see on kõige tähtsam,» lisas belglane.

Kui hooaja lõpuni on jäänud neli rallit, on Thierry Neuville'il Sébastien Ogieri (Toyota) ees 27 punkti, Ott Tanaku (Hyundai) ees 31 ja Elfyn Evansi (Toyota) ees 36 punkti. Belglane jääb siiski ettevaatlikuks.

«Me suutsime vahet suurendada. Kuid tiitlile on veel neli pretendenti, nii et peame olema väga keskendunud. Viimaselt neljalt etapilt on veel palju punkte võtta. Teame, kui rasked võivad järgmised rallid olla. Peame jätkama seda, mida oleme seni teinud,» selgitas ta.

Kuigi Ogier osaleb WRC-s vaid osalise ajaga, on ta nüüd Thierry Neuville'i järel teisel kohal. Kas prantslasest on saamas tema tõsiseim konkurent tiitlile?

«Ühel päeval oli see Evans, siis teisel Tänak. Ja nüüd on Ogier. Nad on kõik head. Peame olema valvsad, neil silma peal hoidma,» ütles Neuville.