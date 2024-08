Mänedžer Ronvaperä kuulujutust: kurat küll, see oli ju ennegi teada

Soome meedia kirjutas Jyväskylä ralli ajal, et Rovanperä võib ka järgmisel aastal jätkata MM-sarjas sõitmist poole koormusega või sellest sootuks loobuda. Pärast kahe MM-tiitli võitmist sõidab ta tänavu valitud etappidel ning põhjendab seda sellega, et on lapsepõlvest saati sihikindlalt ja professionaalselt rallit sõitnud ning tahab nüüd veidi hinge tõmmata.

Rovanperä mänedžer Timo Jouhki ütleb, et on oma hoolealuse järgmise hooaja kohta käivatest spekulatsioonidest üllatunud. Rovanperä sõidab Jouhki sõnul järgmisel hooajal autoralli MM-sarjas.

«Kust sellised spekulatsioonid (et ta ei sõida – toim) alguse said? Mul pole õrna aimugi, kust need jutud tulevad,» ütles Jouhki pühapäeval Ilta-Sanomatele.

Edasi uuriti temalt, kas Rovanperä sõidab järgmisel hooajal kaasa kõik etapid. «Pole olnud juttu, et ta ei sõidaks. Kõik käib vastavalt lepingule,» vastas ta.

Ajakirjanik ei jätnud jonni ja uuris, kas lepingu järgi tähendab, et Rovanperä sõidab kõikidel rallidel, mille peale Jouhki ägestus: «Oot, oot, oot. Kurat küll, see oli ju ennegi teada. Seda on juba miljon korda öeldud.»

Soome MM-ralli lõppes pühapäeval Rovanperä jaoks halvasti, kui ta eelviimasel katsel liidrikohalt katkestas. Nii ei suutnud ta oma kuuendal Soome rallil, millest neljas kord startis ta WRC-klassi kuuluva autoga, oma kodumaal sõidetavat MM-etappi võita.