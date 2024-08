Rovanperä hea semu rääkis suu puhtaks: olukord pole Kalle jaoks kerge

Jaapanlane kinnitas, et saatis Rovanperäle ka oma paremad soovid, et mentaalne taastumine avariist hästi läheks. «See oli uskumatu õnnetus, kuid ta on vaimselt väga tugev mees. Temalt saadud sõnumi põhjal tundus ta olevat korras, kuid ma kujutan siiski ette, et see olukord pole Kalle jaoks kerge. Mul on temast väga kahju,» vahendas Katsutat rallit.fi.