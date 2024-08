Manchester City müüb rekordsumma eest oma staarründaja Hispaania tippklubile

Alvarez ütles, et ta teeb otsuse oma tuleviku osas pärast olümpiamängude jalgpalliturniiri, kus argentiinlane oma kodumaad esindab. Argentiina langes konkurentsist eelmisel reedel, kui veerandfinaalis jäädi 0:1 alla Prantsusmaale.

City peatreener Pep Guardiola soovis, et 24-aastane jalgpallur jääks klubisse. Juhendaja ütles augustis, et arvestab Alvareziga enne hooaja algust. «Ma arvestan temaga, aga ta ütles uudistes, et otsuse teeme kõik koos,» ütles Guardiola.