Viimsi korvpalliklubi täiendas ridu Bosnia keskmängijaga

25-aastane ja 205 cm pikkune keskmängija käis Tamis PN meeskonna ridades Serbia esiliiga 30 mängus väljakul keskmiselt 21,2 minuit millega kogus 10,0 punkti ja võttis 3,7 lauapalli.

«Olles täiesti aus, ei teadnud ma seniseni väga palju Eesti korvpallist ega liigast, kus mängima hakkan. Siiski sain vaadata mõnda Eesti koondise mängu ja kui leidsin rohkem infot liiga kohta, kus Viimsi mängib, sain aru, et see on liiga, kus areneda ja oma karjääris järgmist sammu teha. Kui uurisin Viimsi kohta, meeldis mulle, mida nägin ja kuulsin. Mulle meeldib mõte olla osa noorest tiimist, kus on kogenud treener, kes saab meid kõiki aidata areneda.

Lisaks meeldib mulle, et Viimsis on mul võimalus kõvasti oma mängu kallal tööd teha ja individuaalsel tasemel edasi liikuda. Viimsi, Valdo Lipsu juhtimisel on üks nendest tiimidest, kes töötab kõvasti nii enne hooaega kui ka hooaja jooksul, et olla võimeline konkurentsi pakkuma ja võitma,» sõnas Omar Pajic, miks just Viimsi endale mängupaigaks valis.