TalTech tegi esimese suvise täienduse

Klubi kinnitas, et järgmisel hooajal jätkab meeskonnas ka klubi kapten Oliver Metsalu. «Otsus jätkata TalTechi eest oli lihtne. Meil on treeneritega väga hea klapp. Lisaks on meie fänniarmee iga aastaga järjest rohkem kasvanud ja nende möll mängul loob vinge õhkkonna. TalTechi Spordihoones on alati hea ja soe kodune tunne,» sõnas Metsalu.