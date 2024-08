Pärnus tulevad starti Estonia vormelid ja Hannes Soomer, Eesti superauto sihib uut rajarekordit

Reedel ja laupäeval, 9. ja 10. augustil Pärnus Porsche Ringil toimuv regiooni suurim autode ja mootorrataste ringrajavõistlus FeltCar Estonian Grand Prix on ainus võistlus Eestis, kus stardib Hannes Soomer, lisaks on starti oodata 20 ajaloolist Estonia vormelautot, Soome autoringrajaparemikku ning Eesti superauto Kalana sihikul on uus rajarekord.

«Tulemas on väga põnev ja mitmekülgne ringrajanädalavahetus,» sõnas võistluse peakorraldaja Martin Miilberg. «Treeningud algavad juba neljapäeval, kvalifikatsioonid toimuvad reedel ja samal õhtul teeme algust võistlussõitudega, laupäeval kestavad need hommikul kella kümnest õhtul kella kaheksani.»

Estonian Grand Prix raames toimub Eesti motoringraja meistrivõistluste neljas ja Läti meistrivõistluste kolmas etapp. Mõne nädala eest Suzuka kehksatunnisel sõidul meeskonna TONE RT Synedge 4413 BMW koosseisus Superstock klassi võitnud Hannes Soomer ütleb, et tiheda ajagraafiku tõttu on Estonian Grand Prix tänavu ainus võimalus teda kodusel Porsche Ringil võistlemas näha.

«Minu põhiline eesmärk on sõita Eesti inimeste ees ja näha siinseid fänne. Estonian Grand Prix on minu jaoks ikka üks hooaja ägedamaid sündmusi ning olen kindel, et nii on see ka tänavu,» ütles Soomer. Ta lisas, et viimase IDM-etapi tehniline ebaõnn tõi siiski kaasa veel ühe kohustuse: testida BMW-l neid muudatusi, mida võidusõiduoludes veel proovile pandud ei ole.