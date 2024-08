Norra suusaäss naaseb kaheaastase pausi järel tippsporti

«Pean ütlema, et kui ma 2022. aastal suusad riiulisse panin, oli mul väga valus. Ma ei lahkunud seetõttu, et olin võistlustest väsinud. Mulle meeldis see, mida ma tegin, aga soov ja unistus emaks saada oli veel suurem. Kasutasin neid kahte aastat selleks, et aru saada, kas ma ikka tahan suusatada või mitte,» sõnas Johaug Norra rahvusringhäälingule naasmist kommenteerides.