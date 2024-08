Hyundai meelitab enda ridadesse M-Spordi sõitjat

M-Spordi tiimipealik Rich Millener on positiivselt meelestatud, et nad suudavad Fourmaux’ga lepingut pikendada ka järgmiseks hooajaks. «Adrienil on seni olnud väga hea hooaeg ja see tähendab, et teised meeskonnad vaatavad teda kindlasti. Ta teab aga, et ta on M-Spordi esinumber ja mujal ta sellist rolli ei saa. Olen endiselt kindel, et suudame teda enda juures hoida,» ütles Millener DirtFishile.