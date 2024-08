WRC-sõitja karjäär on ohus. Mänedžer: Hyundai lubadused osutusid tühiseks

30-aastane Suninen debüteeris WRC-klassis 2017. aastal ning tema arvel on kolm poodiumikohta. Tänavu on ta kaasa löönud WRC2-sarjas, aga vaid üksikutel rallidel ning pärast Soomes osalemist on tema edasine võistluskalender tühi.

Jouhki sõnul on ta Sunineni karjääri investeerinud suuri summasid, eriti algusaastatel. Nüüd on ta aga jõudnud sellisesse faasi, et lihtsalt raha tuulde loopida pole mõtet. Mänedžer möönab, et pahatihti on Suninen olnud valel ajal vales kohas.

Teemu Suninen Foto: Romain Thuillier / Hyundai Motorsport

Sel hooajal on ta otsustanud jätkata sõitmist Hyundai i20 Rally2-autoga, mis on aga Jouhki sõnul olnud üks õnnetusehunnik. «Terve auto on pask,» ütles Jouhki Iltalehtile antud intervjuus tõe välja.

Hyundai on sisuliselt loobunud oma Rally2-auto arendustööst ning nii jäävad need WRC2-klassis selgelt alla konkurentidele, kes sõidavad Toyota, Škoda, Citroëni või Fordiga.

Mullu kuulutas Hyundai, et 2022. aasta WRC2 maailmameister Emil Lindholm ja Suninen on liitunud nende juuniorprogrammiga. Pressiteade oli ilus, kuid tegelikkus oli sootuks karmim.

«Lubati palju asju, kuid paberile kirjutatu osutus tühiseks,» kommenteeris Jouhki, kes ütleb, et tagantjärele on lihtne öelda, et Suninen poleks pidanud sõiduvahendiks valima Hyundaid.

«Nad maksid talle palka ja valik oli pealtnäha lihtne. Me ei tahtnud maksta Toyotale ega Škodale nende autodega sõitmise eest,» lisas Jouhki, kes pole veel Sunineni tuleviku osas alla andnud, kuid väga roosilist pilti sellest ka ei maali.

«Püüame midagi läbi rääkida, kuid väga raske on leida sõitjakohta. Üks võimalus võiks olla testisõitja koht Toyotas, aga selles rollis on pikalt olnud Juho Hänninen. Siin-seal võib mõned rallid teha, aga see ei vii karjääri edasi,» selgitas Jouhki.