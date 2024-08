Verstappeni tiimikaaslase saatus sai selgeks

Perez alustas hooaega enda kohta hästi. Verstappenile ta muidugi vastu ei saanud, aga kuue esimese etapiga oli tal koos 107, punktitabelit juhtinud Verstappenil 131 punktil. Kui sõidetud on 14 etappi, on Perez suutnud juurde teenida vaid 24 silma, Verstappen on ikka liider 277 punktiga.

Vaatamata vormilangusele kinnitas Marko, et Perez jätkab meeskonnas vähemalt hooaja lõpuni. Põhjus? Paremaid alternatiive lihtsalt pole. «Nüüd tulevad etapid radadel, kus ta oli eelmisel aastal hea. Loodame stabiilsusele,» ütles Marko Speedweekile antud intervjuus.

81-aastane austerlane, kes on ka Red Bulli juuniortiimi projektijuht, toonitas, et 34-aastane Perez ei pea liigselt kiirust koguma. «Ta peab lihtsalt muutuma järjepidevamaks. Tal on vahepeal olnud korduvalt häid võistlusi. Aga arvestades meie alternatiive, siis ta on endiselt meie parim valik,» lisas Marko.

Ta lükkas ümber kuulujutu nagu oleks F1 sarja korraldaja LIberty Media veennud neid Pereziga jätkame vähemalt kuni oktoobris toimuva Mehhiko etapini. «Kindlasti tahavad nad, et ta võistleks oma koduvõistlusel. Kuid meie sõitjavalik ei põhine Liberty plaanidel.»

Niisiis on vähemalt paberil Red Bulliga kõik hästi, nad on sõitjate ja konstruktorite punktitabeli esimesed ja ka sõitjad jäävad samaks. Sõsartiim RB-s on järgmiseks hooajaks kinnitatud üks sõitja, selleks on jaapanlane Yuki Tsunoda. Daniel Ricciardo saatus on lahtine ning ka praeguse reservsõitja Liam Lawsoni tulevik pole veel avalik. Marko andis mõista, et Lawson plaanis selguvad järgmisel kuul.

Lisaks viis ta pilgu ka F2 sarjale. Seal on eestlaselt Paul Aronilt üldarvestuse esikoha enda kätte haaranud prantslane Isack Hadjar, kes on Red Bulli juuniortiimi liige. Marko sõnul on noorsõitjal hea variant tulevikus F1-te murda. «Hadjaril on ilmselgelt potentsiaali vormel 1 jaoks. Ta mängib kindlasti meie plaanides mingit rolli,» lisas Marko.