Millegi sarnasega polnud ta varem kokku puutunud. Esialgu suhtus Kilumets poolteist-kaks aastat tagasi tulnud Miili pakkumisse teatava aukartusega, kuid meie teenekaim spordirežissöör rõhutas, et ses ametis on tähtis just ala nüansside tundmine, mitte varem kogemus. Teineteist õpiti tundma, tekkis hea ja klapp ja nii haaraski Eesti Rahvusringhäälingu ajakirjanik võimalusest kinni.

«Mõtlen: «Kurat, Juhan, kui siin käkid, siis on nii, et...» Mõtled küll, et no mis siis ikka on, kui läheb valesti. Ja mingeid vigu ikka tuleb. Aga üritad vältida isegi kõige väiksemaid vigu.»

Elu võimalus tuleb realiseerida puhkuse arvelt

Igapäevaselt Eesti Rahvusringhäälingus (ERR) ajakirjanikuna leiba teeniv Juhan Kilumets pidi Pariisi olümpiaks puhkuse võtma. Puhkamisest on asi muidugi kaugel…

«Olen au mees: see töö pole seotud ERRiga. Olen praegu ametlikult puhkusel. Marek [Miili] järel pean tänulik olema vanavanematele ja nende ees oma naisele. Praegu on suvi. Võiks ju perega midagi teha. Aga keegi ei ütle, et ära mine. Olen neile väga tänulik,» sõnas kahe lapse isa, kes tunneb väikeseid süümepiinu ka kolleegide ees.

«Loomulikult on mul lubatud puhkust võtta. Aga eks natuke ikka mõtled, et praegu on olümpia. Isegi, kui Pariisi ei lubata, on vaja teha kõiki olümpiateemalisi asju. Aga teadsin varakult, et see on võib-olla elus ühekordne võimalus.»

Ehk praegu vajab maailm Kilumetsa rohkem kui ERR? «Võin nii mõelda!» naeratas ta.

Tegemist on Kilumetsa teise olümpiaga. 2016. aastal Rio de Janeiros sai ta kogu tunde kätte ajakirjanikuna. Aga kas endisel, omal ajal kümnevõistluses 7405 punkti kogunud atleedil tiksus kunagi mõte ka ise suurimal spordipeol esineda?

«Ma pole mitte kunagi mõelnud. Teadsin, et mul ei ole olümpiapotentsiaali. Eks vaatan ikka neid eeljooksugi pidama jäänud sportlasi. Nad teevad selle ära. Aplodeerin neile. Aga ma ei oska isegi nii suurel skaalal mõelda,» vastas 34-aastane Kilumets.