Rallisõbrad kogusid Robert Virvese Kreeka MM-ralli eelarve tarbeks enam kui 52 000 eurot

Robert Virves: «See töö mida Kalev ja Urmo on teinud juba tegelikult paar aastat, on äärmiselt tänuväärne. Nüüd on nad sellega ka avalikkuse ette tulnud ja tänu sellele on abilisi väga palju juurde tulnud. See, et inimestele läheb korda see mida me teeme ja tahavad meid aidata, tähendab väga palju. Nii minule kui ka minu toetajatele. Tean, et Kalev ja Urmo teevad jätkuvalt ka selle nimel tööd, et seda ringi suurendada. Müts maha nende eest, see töö ei ole lihtne. Mul ei jää üle nüüd muud, kui anda endast parim, nagu alati. Siinkohal veelkord suur aitäh kõikidele annetajatele, kampaania algatajatele ja minu enda toetajatele.»