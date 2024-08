Simone Bilesi postitus tõi kaasa tapmisähvardused

Sotsiaalmeedia kära on seotud Skinneri varasemate kommentaaridega. Skinner ütles, et USA võimlemismeeskonnal pole peale Simone Bilesi piisavalt talenti ja tööeetikat. Skinneri kommentaare sisaldanud YouTube'i video eemaldati hiljem ja ta vabandas oma tehtud märkuste pärast.

Kommentaarid jäid vähemalt Ameerika superstaari Simone Bilesi häirima. Pärast USA võistkondliku kulla võitmist postitas Biles Instagrami foto, mille pealdis viitas otseselt Skinneri kommentaaridele.

«Talendipuudus, laisad inimesed, olümpiavõitjad,» ütles Biles sotsiaalmeedias.

Pärast Bilesi postitust on Skinneri vastu kriitika plahvatuslikult kasvanud. Endine võimleja ütleb, et teda ja tema perekonda on ähvardatud füüsilise vägivallaga.

«Üks asi on minuga mitte nõustuda, aga teine ​​asi on hakata sotsiaalmeedias kiusama. See, kuidas sotsiaalmeedias kiusamist soodustatakse, on haige. Kiusamine on hõlmanud füüsilisi ähvardusi mulle, mu abikaasale ja meie tütrele,» ütles Skinner videos.

Endise iluvõimleja sõnul ei tahtnud ta olümpial võistlevale meeskonnale kahju tekitada.

Lisaks avalikule vabandusele oli Skinner saatnud meeskonnaliikmetele isiklikud vabandused. Skinneri sõnul oli vabandusele vastanud vaid Biles, öeldes, kui uhke ta Skinneri üle on. Endine võimleja oli üllatunud, kui Biles selle pärast võistkondlikku võitu uuesti päevakorda tõi.

Video lõpus saatis Skinner otsese palve oma endisele meeskonnakaaslasele.

«Simone, kas sa suudad selle kiusamise lõpetada. Ütle oma jälgijatele, et nad lõpetaksid. Oled olnud vaimse tervise eestkõneleja ja nüüd vajame sinu abi. Meid on rünnatud viisil, mida ma arvan, et sa ei soovinud,» lõpetas Skinner.