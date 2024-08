Sébastien Ogier kergitas tulevikult saladuseloori

Ogier on sel hooajal kokku osalenud vaid kuuel MM-rallil (ta teeb kaasa pooliku hooaja), kust ta on noppinud kolm võitu ja sama palju teisi kohti. Oma viimase esikoha saavutas ta eelmisel nädalavahetusel Soome MM-rallil.

Soome MM-ralli võiduga hüppas Ogier MM-sarjas Ott Tänaku ja tema meeskonnakaaslase Elfyn Evansi ees teisele kohale. Prantslane on sarja liidrist Thierry Neuville'ist nüüd 27 punkti kaugusel.

Hooaja lõpuni on jäänud veel neli rallit: Kreeka MM-ralli sõidetakse septembri alguses. Pärast seda on kalendris veel Tšiili kruusaralli ning Kesk-Euroopa ja Jaapani asfaldirallid.

Portaal Rallit.fi uuris Ogier`lt tema tulevikuplaanide kohta. Prantslane kinnitas, et teeb kindlasti kaasa ka Kreeka MM-rallil. Enne seda ta suure tõenäosusega rohkem otsuseid tuleviku üle vastu ei võta.

Toyota tiimijuht Jari-Matti Latvala lubas pärast Soome MM-rallit, et püüab kogu ülejäänud hooaja Ogier’d kõiki rallisid sõitma meelitada.

Toyotal on Ogier`d vaja, et võistkondlikus arvestuses Hyundaid võita. Hetkel on vahe 20 punkti Hyundai kasuks.