Eesti korvpalli järelkasvukoondis alustas EMi kindla võiduga

Õnneks kolmandal veerandil suutsime eduseisu suurendada ja siis neljandal kontrollisime rahulikult lõpuni. Head meelt teeb kindlasti see, et me selle võidu suutsime ära võtta, murelikuks teeb ründemäng. Suures plaanis algus on tehtud, loodetavasti nüüd esimene rabistamine ja muretsemine on poistel üle läinud ja näitame järgmistel päevadel juba paremat mängu.»