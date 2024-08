Nii meeste kui ka naiste võrkpallikoondis alustas kontrollmänge võidukalt

Rikberg tõdes, et sai mängust vajalikku infot, ent EM-valikmängudeks koosseisu valimine pole lihtne. «Oli asju, mis andsid kinnitust sellele, mida ma enne tunnetasin ja selle üle on hea meel. Samas on hetkel natuke keeruline olukord, sest saime Belgias vaid ühe hädise mängu ning peame nüüd nende kahe mänguga vangerdama mänguaja ja mängukindluse ja koostöö leidmise vahel. Seepärast tuleb meil homse plaani osas veel natuke nuputada. Et täna nii palju vahetusi tegin ja mehi kasutasin, sellega lõhkusin tegelikult kohati mängurütmi ära. Kahjuks ei ole hetkel piisavalt aega ja mänge, et kõiki koosseise katsetada,» kommenteeris juhendaja.