Tipptennisist vallandas treenerist isa

Tsitsipas jätkas: «Treener ei ole see, kes reketit hoiab. Mängija on see, kes üritab mänguplaani ellu viia. See on töö, mis tuleb teha koostöös. Kui tahan oma tennisemängu arendada, peab suhtlus olema hea ja ma ei taha sinna kinni jääda.

See on pikk teekond, mis on täis emotsioone, pingeid ja ootusi. Introverdina kipun oma emotsioone kinni hoidma ja seda kuni plahvatuspunktini Pean end kannatlikuks, nii et see, et ma niimoodi reageerisin, šokeeris mind ennastki,» selgitas Tsitsipas koostöö lõpetamist oma isa Apostolosega.