Eesti järelkasvukoondis jätkas EMi võidukalt

Peatreener Brett Nõmm mängust: «Vastased olid pikemad ja natukene füüsilisemad. Saime küll algul hästi minema, aga siis lasime esimese veerandi lõpus nad siiski mängu tagasi. Õnneks suutsime iga veerandajaga natukene seda edu suurendada. Kontroll oli, aga neljandal veerandajal natukene kaotasime fookuse ja arvasime, et see mäng tuleb vähe lihtsamalt.

Ukraina pusis kõvasti vastu, siiski õnneks vajalikel hetkedel saime korvid ja suutsime ära võita. Hea meel, et oleme 2-0 alustanud, nii-öelda kohustuslikud võidud on nüüd võetud, kindlasti Põhja-Makedoonia on kõvem vastane ja Rootsi samuti. Neil on võrreldes Nordic Championshipi ja BSBC'ga 5 uut mängijat, kindlasti 2 tugevat vastast. Loodetavasti suudame neid võita ja tagada endale koha play-off'is.»