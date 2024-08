Rait Ratasepp püstitas Eestis kümnekordse ultratriatloni maailmarekordi

Ratasepa jaoks oli tegemist ühe emotsionaalselt raskeima võistlusega just meeletu ajasurve ja kesiste ilmastikuolude tõttu. «Kuuel päeval kümnest võistlesin trotsides vihma. Kõige raskemad olid kaks viimast päeva, mil lisaks vihmale sadas ka rahet, puhus tugev tuul ning vahetpidamata välgutas äikest. Viimase maratoni ajal hakkas külm tuul põlvele ja teadsin, et enam peatuda ei saa ning pean pingutama lõpuni, et jalad mind finišisse kannaks. Maratoni lõppedes tundsin, et põlv ongi kannatada saanud ning kõndimine oli raske,» sõnas Ratasepp pressiteate vahendusel.