JÄRELVAADATAV Vaata, kuidas läks eestlastel orienteerumise EMi lühiraja võistlusel

Laupäeva - lühirada

Lühirada on tehniliselt kõige keerulisem orienteerumise distsipliin. Ungaris ootas võistlejaid ees aga mägine maastik: naiste 4,5-kilomeetrisel 18 kontrollpunktiga lühirajal oli 340 tõusumeetrit, meeste 5,1 km ja 22 kontrollpunktiga lühirajal 390 tõusumeetrit.

Tavarada on klassikaline orienteerumisdistants, kus kõige olulisem on teevalik. Naiste 10,8 km pikkusel rajal koguneb tõusumeetreid 630, meeste 13,9 km pikkusel koguni 850 m. Oodatav võitja aeg nii meestel kui naistel on 90 minutit.