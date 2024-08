OTSEÜLEKANNE Kuidas läheb eestlastel orienteerumise EMi teatevõistlusel?

Teisipäev, 20.08 kell 15.00 – 19.00: teatevõistlus

EMil viimasel päeval on kavas teatejooksud. Meie senine parim koht sellelt distsipliinilt pärineb 2017. aastast kui Kenny Kivikas, Timo Sild ja Lauri Sild tulid kodustel maailmameistrivõistlustel Elva lähistel Vitipalus neljandaks.

Eesti koondis on Ungaris orienteerumisjooksu EMil esindatud 11-liikmelise koondisega: nelja naise (Evely Kaasiku, Sigrid Ruul, Kadri Kadakas ja Anita Laanejõe) ja seitsme mehega (Timo Sild, Lauri Sild, Kristo Heinmann, Jürgen Joonas, Kenny Kivikas, Uku-Laur Tali ja Reigo Teervalt).

Pühapäev – tavarada

Tavarada on klassikaline orienteerumisdistants, kus kõige olulisem on teevalik. Naiste 10,8 km pikkusel rajal koguneb tõusumeetreid 630, meeste 13,9 km pikkusel koguni 850 m. Oodatav võitja aeg nii meestel kui naistel on 90 minutit.