Ajalugu teinud USA korvpallitähest sai värskeim PSG osanik

Prantsusmaa jalgpallihiid Pariisi Saint-Germain teatas, et nende üheks väikeosanikuks sai USA korvpallitäht Durant. ESPNi andmetel investeeris 35-aastane Durant mõned miljonid dollarid oma taskust, et klubi üheks osanikuks saada. Täpsemad summad jäid avaldamata.

Korvpalliliiga NBA üks säravamaid mängumehi on varasemalt enda lembust jalgpalli vastu näidanud. Ta on üks osanikest ka USA jalgpalliklubis Philadelphia Union. Väidetavalt on ta heades suhetes olnud pikalt ka PSG presidendi Nasser Al Khelaifiga, kes kutsus USA korvpalluri ka PSG mängumeestega Pariisis olles kohtuma.