Eesti esikinnas siirdus klubisse, kus niite tõmbab Ronaldo isiklikult

Aastaid Londoni Arsenali hingekirja kuulunud Hein saab end Hispaania kõrgliigas proovile panna, kui sõlmis Valladolidi Realiga aastase laenulepingu. 22-aastasele eestlasele on tegemist teise laenulepinguga, kuna 2022. aastal õnnestus tal viis kohtumist pidada Inglismaa esiliigas mängiva Readingu eest.

Mida aga Valladolidi Real endast õigupoolest kujutab?

Tegemist on ca 300 000 elanikuga Valladolidi esiklubiga jalgpallis, mis pendeldanud Hispaania kõrgliiga ja esiliiga vahet. Sel sajandil on meeskond pidanud 13 hooaega kõrgliigas ja 11 esiliigas. Viimati mängiti kõrgemas seltskonnas 2023. aasta kevadel, mil tuli leppida 18. kohaga. Mullu saavutati esiliigas teine koht, millega tagati koht La Ligas.

Viimastel aastatel on klubis toimunud suurem muudatus, kuna nende omanikuks sai Brasiilia legend Ronaldo Nazario. 2018. aastal soetas kunagine tähtründaja 51 protsenti Valladolidi Reali osakutest ning sel suvel suurendas ta enda aktsiate hulka 82 protsendini.

Valladolid pole kunagi suutnud Hispaania kõrgliigas võidutseda, ent esiliigas on neil näidata ajaloos kolm võidutrofeed. Viimati suudeti seda 2007. aastal. Nende suurim saavutus on aga ilmselt 1984. aastal võidetud Hispaania kõrgliiga karikas, mida võib tänasel päeval võrrelda Hispaania superkarikaga.

Kes on olnud Vallodolidi Reali suurimad tähed?

Valladolidi on aastate jooksul esindanud mitmed esimese suurusjärgu jalgpallitähed, kes enamasti saanud just sealt tuule tiibadesse. Kõige kõlavamatest nimedest on seal endale nime teinud Argentiina keskkaitsja Gabriel Heinze, kes hiljem mänginud veel PSGs, Manchester Unitedis ja Madridi Realis.