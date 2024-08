Laskesuusakuningas Bø avaldas järgmise suure sihi

31-aastane Bø teatas avalikult, et on võtnud eesmärgiks saada aegade edukaimaks laskesuusatajaks. Nõnda on ta võtnud sihikule oma eeskuju Ole Einar Bjørndaleni.

Laskesuusatamises suutis Bjørndalen võita MK-sarjas 94 individuaalset võitu. Sellest lahutab Bød 21 triumfi. Kui vaadata tema viimaste aastate minekut, siis võib kahe aastaga ta sellest tähisest kindlasti mööduda.

«See on minu järgmise kahe aasta suur eesmärk,» lausus praegune laskesuusakuningas Norra rahvusringhäälingule.

Et tõusta aegade edukaimaks, tuleks võita ka järgmisel kahel hooajal MK-sari üldarvestuses. Praegu on norralasel kodus viis suurt kristallgloobust, millest on enam ainult Bjørndalenil (6) ja prantslasel Martin Fourcade'il (7).

Lisaks MK-sarjas saavutatud edule peaks Bø aegade parimaks saamiseks olema edukas ka MMidel. Praegu on ta küll koos Bjørndaleniga enim kuldmedaleid (20) võitnud laskesuusataja, ent viimasel on medaleid koguni 45. Seda on seitse enam kui Bøl.

Norra koondise treener Egil Kristiansen oli veidi üllatunud Bø avaldusest, ent usub tema võimalustesse. «Saab olema huvitav näha, kas tema eesmärk ka täitub. Potentsiaal on tal selleks kindlasti olemas,» kinnitas Kristiansen.

Laskesuusatamise uus hooaeg saab alguse juba 30. novembril Soomes Kontiolahtis.