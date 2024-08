Eesti noorte korvpallikoondis võttis EMil kolmanda järjestikuse võidu

Esimesel veerandajal püsis mäng tasavägine, kuid Eesti tõmbas pikema õlekõrre Kaspar Vuksi tabava kaugviske toel ning avaveerand võideti 23:21. Eestlased said oma mängu käima ning poolajaks suurendati vahe kümne punktini. Kolmandal veerandil suurendati edu veelgi ning lõpptulemuseks kindel võit.

Eesti võitis koguni 63 lauapalli, vastaste sama näitaja oli 27. Eesti noormehed näitasid võimu ka korvi all, kus koguti 50 punkti vastaste 22 vastu. Meie parim punktitooja oli Sten Markus Adamson 23 silmaga, Roman Avdejev tegi kolmandat mängu järjest kaksikduubli 11 punkti ja kümne lauapalliga.

Väga uhke poiste üle, sellises katlas ma arvan, et polnud ükski poiss varem mänginud. Näidata sellist külma närvi, sellist küpset mängu oma vanuse kohta. Ilmselgelt oli tõuse ja langusi, aga üldiselt väga küpse mäng poiste poolt. Midagi lihtsamaks ei lähe, homme on mäng Rootsiga, Rootsi kaotas Põhja-Makedooniale ühe punktiga. Igaljuhul me tahame alagrupi ära võita, ehk homme tuleb sama kõva andmine kui täna.»