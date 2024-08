Transsooline sportlane teeb paraolümpial ajalugu

Rahvusvahelise kergejõustikuliidu ja IPC allkomitee World Para Athleticsi reeglistikkude vahel on märkimisväärseid erinevusi. Rahvusvaheline kergejõustikuliit on keelanud transsoolistel naistel osaleda rahvusvahelistel võistlustel naiste arvestuses. World Para Athleticsi reeglite järgi võivad juriidiliselt naiseks tunnistatud sportlased võistleda naiste konkurentsis.

Rahvusvahelise paraolümpiakomitee (IPC) esimees Andrew Parsons rääkis BBC-le, et ta on valmis kriitikaks. «Me peame austama oma reegleid. Mõnikord võin ma isiklikult arvata teisiti, aga me peame järgima oma reegleid. Kui World Para Athleticsi reeglid lubavad tal võistelda, on ta sama teretulnud kui iga teine sportlane,» ütles Parsons.