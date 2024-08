Lapse vägistamises süüdi mõistetud olümpialane avas lõpuks suu

Augustis 30. sünnipäeva tähistav hollandlane mõisteti 2016. aastal süüdi 12-aastase briti tüdruku vägistamises. Van de Velde tunnistas, et 19-aastaselt kuritarvitas ta last seksuaalselt kolm korda ning andis tollele ka alkoholi. Esiti määrati Van de Veldele nelja aasta pikkune vanglakaristus, millest tuli reaalselt trellide veeta veerand. Karistuse kandmise järel naasis võrkpallur platsile.

Nüüd on Pariisi olümpia läbi ning Van de Ven avas lõpuks oma suu. «Ma tegin kümne aasta eest väga suure vea. Ma pean sellega leppima. Aga teha haiget inimestele minu ümber, olgu see siis Matthew (Immer, Van de Velde meeskonnakaaslane – toim), minu naine, minu laps... see läheb liiga kaugele,» vahendas tema sõnu Hollandi väljaanne Telegraaf.