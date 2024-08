«Mida kuradit, ei saa nüüd ühte noort meest sõitma?» Ehk kuidas Virves MM-rallile aidati

«Praegu on Facebooki grupp Rallirahvas. Seal on 50 000 liiget. Ei pea olema väga suur matemaatik, et välja arvutada, kui kasvõi 10 protsenti sealt panustaks igal aastal 100-200 eurot aastas, siis see oleks arvestatav summa, millega saaks päris palju ära teha,» arvas Aava.

Pärast igat etappi olid rahad otsas

Gert Virves nõustub, et ühe MM-etapi kaupa eelarve kogumine pole jätkusuutlik ning pikema kalendri paika saamine on tulevikus oluline. Varem ise ralliga tegelenud Gert, kes aga noorema venna esile kerkimisel oma karjääri lõpetas, arvas, et kõik Robert Virvese teele lükatud raskused on teda tugevamaks muutnud.

Robert Virves Foto: @World

«Üks minu rolle ongi võib-olla see, et ma püüan seda stressi rohkem enda õlul hoida, niipalju kui see on võimalik. Mis puudutab raha kogumist, siis tegelikult on see suures plaanis koguaeg nii olnud.

Inimesed võib-olla ei usu aga tol aastal kui Robert võitis juunioride MM-tiitli, siis sõnaotseses mõttes oli peale igat etappi rahaline seis nullis ja hakkasime otsast pihta. Meie ümber on täna suur hulk suuremaid ja väiksemaid toetajaid.

WRC2 arvestuses sõitmine on aga äärmiselt kulukas. Ka osalise hooaja puhul me räägime ikkagi sadadest tuhandetest eurodest. Seega sellise kampaania korras kogutud vahendid on väga suureks abiks. Siinkohal veelkord tänusõnad Kalevile, Urmole ja kõikidele kes sinna panustasid,» sõnas Gert Virves.