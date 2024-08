Kergejõustikumaailma ootab eriline duell

Enne võistlust võib pidada Warholmi selgeks soosikuks, kuna tegemist on ikkagi 400 m tõkkejooksu maailmarekordimehega, kelle auhinnakapis kolm MM-tiitlit ja üks olümpiakuld. Pariisis pidi norralane leppima hõbedaga. Duplantis on aga meeste teivashüppe valitseja, kes purustanud ridamisi maailmarekordeid. Viimati tegi ta seda Pariisi mängude finaalis.

Warholm tunnistas enne huvitavad duelli, et teivashüppajale kaotamine oleks väga piinlik. «Seda ta oleks küll,» lausus Warholm Norra rahvusringhäälingule. «Olen rohkem elevil nägemaks, milleks on Duplantis võimeline.»

Rootsi sporditäht ei lähe Zürichisse lihtsalt nalja tegema. Ta võtab seda duelli tõsiselt ja teinud ka spetsiaalseid treeninguid. Näiteks on ta treeningutel harjutanud stardipakkudelt tõusmist. «Ma ei tea, kumb meist parem on, aga olen vähemalt enesekindel. Mul on head võimalused,» tõdes Duplantis SVTle.