Chicago Bullsist lahkunud Drell sõlmis NBAs värske lepingu

Alates 2022. aastast USAs leiba teeniv Drell on seni olnud lepinguliselt seotud ainult Chicago Bullsi või selle tütarklubiga Windy City Bullsiga. Nüüd on eestlane otsustanud edasi liikuda ja sõlminud lepingu Portland Trail Blazersiga. Tegemist on taas kahepoolse tehinguga, mis lubab tal mängida ka Portlandi G-liiga meeskonnas Rip City Remix.