Drell lõi käed klubiga, kus on parim võimalus särama lüüa

Portland Trail Blazers on üks 21st NBA klubist, kes on saanud vähemalt korra tõsta pea kohale liiga meistritiitli. Tegelikult ongi neil see õnnestunud ainult korra ja seda 47 aastat tagasi. NBA finaali on jõutud kolmel korral ja konverentsifinaali seitsmel puhul.