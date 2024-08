Kellel tasub Otepää suvebiatloni MMil silma peal hoida?

Markéta Davidová on 2016. aastal Otepääl võidutsenud Tšehhi juunioride segateatesõidu võistkonnast ainuke, kes tänase päevani tippspordiga tegeleb. Foto: Hendrik Osula

Belgia laskesuusataja Lotte Lie on viimasel kahel hooajal tõestanud, et ka tema koht on maailma tippude seas. Möödunud hooajal jõudis ta mitmel korral medalikonkurentsi, sealhulgas Oslo maailmakarika etapi individuaaldistantsil, kus Lie üllatas oma kindla laskmisega ja oli veel enne viimast tiiru kõrgel 2. kohal. Kuigi Lie pole veel suutnud oma võimeid täielikult realiseerida, tasub temaga kindlasti suvebiatloni maailmameistrivõistluste medalite jagamisel arvestada.

Tomingase kõrval tasub Eesti koondislastest kindlasti jälgida 19-aastast Jakob Kulbinit, kes võitis möödunud talvel samuti Otepääl toimunud noorte maailmameistrivõistlustel ühisstardist sõidus hõbemedali. Varasemalt on Kulbin kroonitud ka noorte maailmameistriks sprindis ning ta on kaks korda võitnud IBU Junior Cupi etapi. Kui varem kuulus Kulbin Eesti järelkasvukoondise ridadesse, siis alates 2024. aasta kevadest treenib ta rahvuskoondise ettevalmistusprogrammis peatreener Stefan Lindingeri käe all. Kulbini lasketäpsus on lamades 86% ning püsti 85%.

19-aastane Jakob Kulbin asub Otepääl kõrgeid kohti püüdma juunioride arvestuses. Foto: Reiko Kolatsk

Slovakkia koondist esindav 39-aastane kolmekordne olümpiavõitja Anastasiya Kuzmina naasis eelmisel talvel pärast pausi taas laskesuusatamise juurde. Kuzmina on avaldanud, et eelkõige soovib ta toetada meeskonda teatevõistlustel, kuid nagu näha on Kuzmina sportlashing valmis heitlema ka individuaalsete võitude eest. Tegemist on tõelise laskesuusatamise legendiga, sest lisaks olümpiavõitudele on Kuzmina võtnud 14 individuaalset maailmakarikasarja etapivõitu ja kroonitud ühel korral laskesuusatamise maailmameistriks.