Taaramäe saadetakse hooaja viimasele suurtuurile etapivõidu sihiga

VAMOS! Introducing our team for #LaVuelta24 racing for stage victory and top 10 overall 🤩



🇧🇪 Vito Braet

🇧🇪 Kobe Goossens

🇧🇪 Arne Marit

🇿🇦 Louis Meintjes

🇧🇪 Tom Paquot

🇮🇹 Simone Petilli

🇮🇹 Lorenzo Rota

🇪🇪 Rein Taaramäe



🎨 @valentinpelerin pic.twitter.com/3l6DmWUzfe