KINDEL! Kõigil järgmistel rallidel osalev Ogier jahib üheksandat MM-tiitlit

Kaheksakordne tšempion pidi sel aastal võtma rahulikult, nagu mullugi. Ehk osalema vaid valitud etappidel, mis talle endale sobivad. Neli rallit enne hooaja lõppu on aga olukord ootamatult hea. Ogier on küll kolmelt võistluselt eemale jäänud, aga hoiab üldarvestuses teist kohta. Vahe liidri Thierry Neuville'iga on 27 punkti.