Postimehe rallisaade «Parc Fermé» võttis luubi alla Sébastien Ogier, kes kuulutas, et sõidab kaasa kõik järelejäänud MM-etapid ja võtab sihikule üheksanda MM-tiitli püüdmise. Kas Thierry Neuville ja Ott Tänak peavadki juba ette andma loobumisvõidu või on veel võimalus vanameistrile ära teha? Stuudios on Karl Mihkel Eller ja Kauri Pannas. Head kuulamist!