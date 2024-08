Eesti korvpallikoondislane jäi müstilise vigastuse tõttu klubita

Carlos Jürgens 2023. aasta suvel Eesti koondisesärgis. Team üks suuremaid trumpe on hea kehavalitsus. Foto: Madis Veltman

Väsimusmurru puhul ei ole Jürgensil selget raviplaani. Esmatähtis on anda jalale rahu ja puhkust. Nii on korvpallur viinud oma igapäevased kõndimised sisuliselt miinimumini. «Esimene kuu on nüüd sellest diagnoosist möödas. Annan jalgadele rahu. Trenni teen ikka, aga jalal on kontakt maapinnaga minimaalne. Kasutan jalaortoosi, et koormus oleks väiksem,» rääkis Jürgens.

Tegemist on noore korvpalluri karjääri pikima mängupausiga. Seni on tal olnud mure vaid hüppeliigesega, kuid ka sellest kunagi hooaja alguses toimunud murest paranes ta ruttu. «Nüüdne asi tuli lihtsalt pikapeale välja. Kuna see on teistmoodi vigastus, siis ongi sellega natuke raskem. Et otsest kokkupõrget või intsidenti polnud, kus ma oleksin vigastada saanud.»

Tulevik on lahtine

Jürgens, kes kuni 2023. aastani kuulus Oklahoma Oral Robertsi ülikooli hingekirja, on raskustega harjunud. Kõike arvestades pole tema vigastus raske ning kui kõik läheb hästi, siis saab ta mõne kuu pärast jälle täiel koormusel trenni teha.

Leedu kõrgliiga kogemusega jäi ta väga rahule ja usub, et suutis oma aktsiaid tõsta, sest Nevėžiselt sai uus leping välja teenitud. «Sain selle ühe aastaga hea kooli kätte. Kahe aastaga oleks muidugi rohkem saanud.