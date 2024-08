EMil särama löönud Yamali isa sai pussitamises raskelt vigastada

Meedia teatel on Mounir Nasraoui seisund kriitiline. La Vanguardia andmeil pussitati Yamali isa mitu korda Barcelona eeslinna Mataró ühes parklas.

Nasraoui sai rünnakus raskelt vigastada ja viidi kiirabiga Barcelona haiglasse. Viimastel andmetel on ta jätkuvalt raskes seisundis. Politsei alustas juhtumi suhtes juurdlust ja on juba mitu inimest kinni pidanud. Kuriteol on ka pealtnägijaid.